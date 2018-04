Usa, incendio al 50° piano della Trump Tower: un morto e 4 feriti

Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato al cinquantesimo piano della Trump Tower a New York. Le fiamme, classificate con un allarme di livello 4 su 5, sono divampate all'interno di un appartamento, finito completamente distrutto. I feriti, tutti vigili del fuoco intervenuti per domare il rogo, non sono in pericolo di vita. L'edificio ospita all'ultimo piano la famiglia del presidente americano.