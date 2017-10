Usa, in vendita per Halloween il costume di Anna Frank: è polemica

Un costume di Anna Frank per Halloween . Un macabro scherzo? No, la realtà. Il vestito è stato pubblicizzato sul sito di e-commerce HalloweenCostumes.com . Venticinque euro più spese di spedizione per "trasformare le bambine nell’eroina della Seconda Guerra Mondiale ". Un annuncio che ha scatenato non poche polemiche. C’è chi l’ha trovata "un’operazione disgustosa" e chi uno "sfruttamento vergognoso". Tanto che il portale ha dovuto rimuovere la pagina e togliere il costume dal mercato.

"Anna Frank Costume for Girls", "Costume di Anna Frank per ragazze". "Oggi straordinariamente scontato”. Nella figura si vede una bimba indossare un abitino blu, un basco verde e una borsa a tracolla marrone. Sotto, una didascalia in cui si spiega che "la Seconda Guerra Mondiale ha creato eroi inaspettati e persino una ragazza come Anna Frank, con niente se non un diario, è riuscita a essere d'ispirazione al mondo". Idea che non è affatto piaciuta agli utenti del web: "Modo assurdo di ricordare una vittima dell’Olocausto".



Ancora in vendita - Nonostante HalloweenCostumes.com sia stato costretto a cancellare la pagina, lo stesso costume è ancora in vendita su altri siti e presentato come "World War II Girl Costume", "costume di ragazza della Seconda Guerra Mondiale".