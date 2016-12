Usa, in vendita le mutande Eva Braun

Un paio di mutande di seta appartenute a Eva Braun, prima amante e poi moglie di Adolf Hitler, sono in vendita in un negozio di antiquariato in Ohio. Il proprietario del negozio sostiene di aver comprato la lingerie da un maggiore dell'Air Force in pensione, grande appassionato e collezionista di oggetti storici. L'intimo di Eva Braun sarebbe stato trovato nella casa di villeggiatura di Hitler sulle Alpi bavaresi alla fine della guerra.