Usa, in un video minaccia strage a scuola: arrestato 13enne

Un tredicenne della città di Republic, in Missouri, è stato arrestato con l'accusa di aver minacciato una sparatoria in una scuola con un fucile AK-47 in un video postato su social media, secondo quanto riferisce la stampa locale. La polizia ha fatto sapere di aver sequestrato armi e altre prove dalla casa dove il ragazzo viveva. L'arresto è avvenuto a pochi giorni dalla strage di Parkland, dove un 18enne ha ucciso 17 persone in un liceo.