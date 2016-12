Usa, in tilt l'indice Nyse, il Wsj e la United Washington smentisce l'attacco hacker

Diversi guasti informatici hanno colpito gli Usa, facendo temere un attacco hacker su larga scala. La compagnia United Continental ha lasciato a terra circa 3.500 aerei in tutto il mondo, creando non pochi disagi ai passeggeri: si tratta del secondo stop dei voli in due mesi per problemi alla rete di computer. Anche il sito del Wall Street Journal è rimasto inaccessibile. Fermo l'indice di Borsa Nyse : a Wall Street scambi sospesi per tre ore.

We're recovering from a network connectivity issue & restoring flight ops. We’ll have a waiver on http://t.co/ufFoKFTNNe to change flights.

We experienced a network connectivity issue. We are working to resolve and apologize for any inconvenience.

I blocchi della compagnia aerea e del sito del Wsj sono durati circa un'ora e sono stati rimossi dopo che i problemi tecnici sono stati risolti.

"Non ci sono indicazioni che i problemi ai computer di Nyse e United Continental siano legati", riporta la stampa americana, citando alcune fonti vicine alle autorità. Il presidente americano, Barack Obama, è stato informato dello stop e l'Fbi ha monitorato la situazione.



Nyse: "Problema tecnico interno, no cyberattacco" - Un "problema tecnico interno, non il risultato" di un cyberattacco. Lo afferma il Nyse, sottolineando che la sospensione degli scambi a Wall Street è stata decisa per evitare problemi. Secondo il New York Times, che cita alcuni trader, il blocco è legato a un upgrade del software del sistema che è stato introdotto poco prima dell'apertura degli scambi. La situazione è tornata alla normalità solo dopo tre ore e gli scambi sono ripartiti a poco meno di un'ora dalla fine delle contrattazioni.



Sito Wsj riparte in forma ridotta: "Abbiamo problemi tecnici" - Il sito del Wall Street Journal bloccatosi in mattinata in concomitanza con il blocco del New York Stock Exchange è ripartito poi in forma ridotta. "Wsj.com - si legge sulla pagina ora visibile - sta avendo difficoltà tecniche. Il sito al completo - è l'auspicio - sarà ripristinato a breve".



Governo Usa: "Nessuna azione dolosa" - I problemi al Nyse e a United Continental non sono apparentemente il "risultato" di un'azione dolosa. Lo afferma segretario alla sicurezza nazionale, Jeh Johnson. Smentita l'ipotesi di un cyberattacco anche per Wall Street: "Non ci sono indicazioni in questo momento di un attacco hacker al Nyse", afferma il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest.