Usa in shutdown, via libera Senato a budget: passa alla Camera

Il Senato Usa ha approvato il budget federale che rifinanzia l'amministrazione, in "shutdown" da un paio d'ore dopo che l'opposizione di un senatore repubblicano ha ritardato il voto in aula. Il testo ora va alla Camera. La votazione dovrebbe avvenire prima dell'alba della East Coast, in modo da impedire che il secondo stop per mancanza di fondi agli uffici pubblici possa far sentire i suoi effetti sui cittadini. Ma il via libera non è scontato.