Usa in shutdown, Casa Bianca: "La responsabilità è dei democratici"

La Casa Bianca, nella prima reazione allo shutdown - la chiusura degli uffici amministrativi federali in seguito al voto al Senato contro il provvedimento per finanziare il bilancio - punta il dito contro i democratici. La portavoce Sarah Sanders: "Non negozieremo lo status di cittadini illegali mentre (i democratici) tengono i nostri cittadini ostaggio di richieste incoscienti. Questo è comportamento da ostruzionisti, non da legislatori".