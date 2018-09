Usa, in quarantena volo Dubai-New York dopo malore di diversi passeggeri

I passeggeri che hanno accusato malori sono stati sottoposti a esami da parte delle autorità del Centers for Diseases Control and Prevention. Gli altri dopo i dovuti controlli sono stati fatti sbarcare.



Intossicazione alimentare o influenza? - L'allarme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scattato in volo, quando almeno due persone sono state colpite da febbre e decine di altre avrebbero iniziato a tossire: il pilota preoccupato avrebbe quindi allertato le autorità. Secondo la Cbs, che parla di intossicazione alimentare, almeno tre persone sarebbero state trasportate in ospedale. Il portavoce del sindaco di New York Bill de Blasio su Twitter ha fatto sapere invece che il velivolo ha fatto una sosta a Mecca prima di partire per New York e questo potrebbe aver esposto i passeggeri all'epidemia di influenza in corso alla Mecca.



Emirates: "Malore solo per 10 passeggeri" - Emirates Airlines in una nota ha fatto sapere che solo 10 passeggeri a bordo del volo EK203 da Dubai a New York si sono sentiti male. In un tweet, la compagnia aerea ha precisato inoltre che "all'arrivo, come precauzione", i passeggeri malati sono stati assistiti dalle autorità sanitarie locali.