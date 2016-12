06:47 - L'America è scesa di nuovo in piazza: da Washington a New York, in decine di migliaia hanno chiesto uguali diritti e una polizia più giusta, che non discrimini per il colore della pelle. "Siamo tutti uguali", "Basta violenza" sono alcuni degli striscioni agitati dai manifestanti, in memoria delle ultime vittime da Trayvon Martin a Tamir Rice, da Eric Garner a Michael Brown.