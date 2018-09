Usa, in North Carolina almeno 4 morti per il passaggio di Florence

Almeno quattro persone sono morte in North Carolina per il passaggio dell'uragano Florence. Una madre e il suo bimbo sono deceduti dopo che un albero si è abbattuto sulla loro casa. Una donna è morta per un attacco di cuore senza che i soccorritori riuscissero ad arrivare in tempo a causa delle macerie e di un albero caduto sulla strada. Una quarta persona ha perso la vita mentre tentava di collegare un generatore.