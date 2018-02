Usa, in Mississippi proposta di legge per armi agli insegnanti

I legislatori locali in Mississippi hanno avanzato una proposta di legge che consenta a insegnanti e dipendenti scolastici di portare armi al lavoro, dopo apposita formazione e addestramento. La commissione Giustizia del Senato ha infatti presentato un emendamento a una legge per permettere agli amministratori delle scuole private e pubbliche di attivare programmi per la sicurezza che consentano agli insegnanti di possedere armi.