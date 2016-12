4 settembre 2016 14:00 Usa, in coma etilico a 15 anni: mamma pubblica foto su Facebook per sensibilizzare gli adolescenti Lʼaccorato appello della donna: "Condividete questo post , il nostro dolore può salvare altri ragazzi"

Intubata, con gli occhi chiusi e la mano stretta alla mamma. A causa di un gioco alcolico a base di vodka, una 15enne del Massachusetts, Ryleigh Payton, è finita in coma etilico in ospedale. E' per questo motivo che la madre, Melissa Aho, ha deciso di condividere pubblicamente su Facebook le foto della ragazza, così da sensibilizzare gli adolescenti sul consumo responsabile dell'alcol.

Nel suo accorato appello social, la donna ha raccontato anche la serata trascorsa dalla figlia. Ryleigh le aveva detto che sarebbe andata al cinema e poi si sarebbe fermata a dormire da un'amica. Nel corso della notte, però, il piano è cambiato: la ragazza ha deciso di partecipare a un gioco alcolico con altri amici, si è sentita male ed è svenuta per strada. Una passante l'ha trovata riversa a terra con la bava alla bocca e il vomito nei polmoni. Subito la corsa in ospedale e la chiamata in piena notte alla madre che si è precipitata.