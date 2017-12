Usa, in braccio a Babbo Natale per l’ultima volta: il regalo per un bimbo malato terminale

Un incontro davvero speciale quello tra il piccolo Miles Agnew, 2 anni, e Babbo Natale (Jerry Bodily) . Quest’ultimo si è precipitato all’hospice in cui il bimbo, malato terminale, è ricoverato da mesi e ha permesso a Miles di potersi sedere per l’ultima volta sulle sue gambe. E' successo a Salt Lake City, nello Utah . Un regalo di Natale speciale, che ha commosso la famiglia Agnew e anche lo stesso “Santa Claus”. Un incontro organizzato dai volontari di Secret Sleigh Project , un progetto che permette a tutti i bambini malati e poveri degli Stati Uniti di incontrare Babbo Natale. "E' stato un momento davvero speciale per la nostra famiglia", ha raccontato la mamma del piccolo.

La storia di Miles - Miles è nato con una microcefalia, una paralisi cerebrale e tutta una serie di altre patologie. La famiglia Agnew lo ha adottato quando aveva circa 3 mesi. Le sue condizioni nell’ultima settimana sono notevolmente peggiorate. Il piccolo è ricoverato in un hospice da parecchi mesi. La visita di Babbo Natale è stato un vero regalo in questo periodo difficile.



L’incontro - “Tutti i bambini meritano di vivere la magia del Natale - hanno spiegato i volontari del Secret Sleigh Project all’Abc News - anche quando sono impossibilitati a causa delle loro condizioni fisiche”. Proprio per questo, gli organizzatori del progetto si premurano di portare “Babbo Natale a domicilio”. Le visite, però, non sono sempre facili. Il Santa Claus in questione - Jerry Bodily - ha ammesso di non esser riuscito a trattenere le lacrime.



Le parole della mamma - “Viste le condizioni di salute del nostro bimbo, stiamo facendo tesoro di tutti i ricordi. Anche se abbiamo passato dei momenti terribili, stiamo facendo il possibile per andare avanti, ha spiegato Michelle Agnew, mamma di Miles.



La foto - La foto del piccolo sulle gambe di Babbo Natale è stata postata nella pagina Facebook del Secret Sleigh Project. “La famiglia è stata felicissima della visita di Santa Claus - hanno scritto i volontari - Siamo onorati di aver partecipato. Ringraziamo anche Babbo Natale Jeff, che ha regalato un momento di gioia al piccolo e alla sua famiglia. Ne avevano bisogno”.