Usa, in 20mila per Gay Pride a New York in ricordo vittime Orlando

Circa 20mila persone, vestite con i colori dell'arcobaleno, si sono riversate nelle strade di New York per l'annuale Gay Pride, quest'anno nel ricordo della strage nel club gay di Orlando in cui sono morte 49 persone. In testa al corteo, la candidata democratica alla Casa Bianca Hillary Clinton, a fianco del sindaco newyorkese, Bill de Blasio, e del governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo.