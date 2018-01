Usa, impressionante scontro tra barche: tre pescatori salvi per miracolo

Tre pescatori hanno rischiato la vita a largo del Columbia River, in Oregon, quando un’altra imbarcazione si è diretta a folle velocità verso di loro. Nonostante i tentativi di attirare l’attenzione del conducente, non hanno avuto altra scelta se non quella di abbandonare la barca tuffandosi in acqua. Solo così sono riusciti a salvarsi la vita. Il tutto è stato ripreso dalla telecamera a bordo dell’imbarcazione colpita. Marlin Lee Larsen, il conducente distratto, ha dichiarato di non essersi accorto dei tre pescatori che, fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi.