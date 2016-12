Usa,immobilizzato con taser: morto

Un uomo che si comportava in maniera bizzarra nel parcheggio di una grande magazzino di Kansas City, negli Stati Uniti, è stato immobilizzato dalla polizia con un taser, una pistola elettrica, ed è poi morto in ospedale. La polizia non ha ancora reso nota l'identità dell'uomo, ma si è limitata a far sapere che è un bianco di circa 30 anni e che le cause della sua morte non sono ancora state determinate.