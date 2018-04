Usa: il vicepresidente Pence vedrà presidente del Messico Nieto

Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence vedrà sabato mattina il presidente messicano Enrique Peña Nieto per un incontro a margine del Summit delle Americhe in corso in Perù. La notizia è stata data da Jarrod Agen, direttore per la comunicazione di Pence. Piani per l'incontro sono stati finalizzati in queste ore.