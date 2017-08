Usa, il Senato respinge la revoca dell'Obamacare

Il Senato degli Stati Uniti ha bocciato il testo presentato dai Repubblicani per la revoca della maggior parte della riforma sanitaria detta Obamacare senza prevederne una sostituzione. Il testo è stato respinto con 45 voti a favore e 55 contrari. Sette i Repubblicani che si sono uniti ai Democratici nel rifiutarsi di votare per l'abrogazione dell'Obamacare senza che sia pronta una regolamentazione alternativa.

La revoca dell'Obamacare, senza nessuna riforma sostitutiva, era l'ultima possibilità dopo che martedì, il Senato aveva bocciato il piano dei Repubblicani per abrogare e sostituire l'Obamacare con il cosiddetto Better Care Reconciliation Act. La proposta di legge era il frutto del lavoro degli ultimi due mesi, ma era chiaro già dalla scorsa settimana che non avrebbe mai avuto i voti necessari per essere approvata.