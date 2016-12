Usa, il Senato frena la Nsa: stop alla sorveglianza delle telefonate

La nuova legge prevede che le informazioni sulle telecomunicazioni tra cittadini americani non saranno più raccolte dalla Nsa: i database contenenti i registri delle telefonate e dei messaggi torneranno a essere competenza degli operatori telefonici. Le autorità governative potranno comunque accedervi, ma solo con un mandato.



In senato la legge è passata con 67 voti a 32: i repubblicani hanno tentato di opporsi al testo approvato dalla camera, ma alla fine hanno dovuto cedere quando la maggioranza dei senatori ha respinto le richieste di emendamento.



Obama firma e dice: "Sono felice" - In un messaggio via Twitter, il presidente Obama si è detto "felice che il Senato abbia approvato il 'Freedom Act'. Protegge le libertà civili e la nostra sicurezza nazionale". Il presidente americano, Barack Obama, appena ha ricevuto il testo della legge lo ha firmato.