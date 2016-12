Usa, il rilascio del visto d'ingresso dipenderà da Facebook e Twitter

Ottenere un visto per poter entrare negli Usa dipenderà anche dai contenuti della pagina Facebook o dell'account Twitter di chi fa la richiesta. La misura è allo studio dell'amministrazione Obama, intenzionata a varare norme più severe per il rilascio dei permessi. E secondo il Wall Street Journal, dopo la strage di San Bernardino il Dipartimento per la sicurezza nazionale starebbe valutando il piano per l'analisi dei post sui social media.