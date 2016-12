Usa, il motore di un aereo prende fuoco al decollo: 14 feriti

Momenti di paura all'aeroporto Fort Lauderdale, non lontano da Miami, in Florida. Il motore di un Boeing 767 della statunitense Dynamic Airways, in partenza per il Venezuela, ha preso fuoco mentre si trovava sulla pista di decollo. Il velivolo è stato immediatamente evacuato e il bilancio è di quattordici feriti. Le fiamme sarebbero state causate da una perdita di carburante. Chiuso lo scalo.