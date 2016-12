Usa, il miracolo di Lily: l'auto precipita nel fiume e lei sopravvive 15 ore

11:58 - Si chiama Lily, una bimba di appena 18 mesi, così attaccata alla vita che è riuscita a sopravvivere per 14 ore le acque gelate di un fiume dello Utah. Intrappolata al seggiolino nell'auto precipitata a valle dopo un terribile incidente stradale, accanto alla guidatrice, la sua mamma Lynn di 25 anni, che non è sopravvissuta nell'impatto.

Usa, il miracolo di Lily di Francesco Mombelli

Un bel giglio bianco, questo il significato del nome della bimba, ha resistito fino all'ultimo quando un pescatore l'ha scorto il mezzo al fiume col muso conficcato nel greto sabbioso.



Subito portata in ospedale, quasi assiderata, i segnali vitali hanno poi lentamente ricominciato a stabilizzarsi. Un volo spaventoso, ha centrato il parapetto ed è stata sbalzata a testa in giù. Dice un testimone di aver udito un tonfo ma di non essersi reso conto di quello che era successo.



Sconvolto il marito della donna subito intervenuto a prestare i primi soccorsi. Una famiglia distrutta la sua. Resta Lily, il miracolo della vita che continua per lei, per il suo papà, per tutti quelli che le vogliono bene.