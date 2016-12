Usa, il killer di Baton Rouge era un ex marine afroamericano

Gavin Eugene Long, il 29enne che ha aperto il fuoco oggi a Baton Rouge, in Louisiana, uccidendo tre poliziotti e ferendone altri tre prima di venire a sua volta ucciso, era un ex marine. Il 29enne di colore - oggi era il suo compleanno - originario di Kansas City, in Missouri, aveva lasciato i Marines nel 2010 con un congedo d'onore e il grado di sergente. E' quanto sostiene la rete Cbs News.