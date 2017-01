Usa, il killer di aeroporto Florida aveva dei problemi mentali

Esteban Santiago, il killer di Ft. Lauderdale, è diventato papà nel settembre del 2016 ed era "contento. Ma un mese fa ha iniziato ad avere problemi, a vedere cose". Lo afferma Maria Luisa Ruz, la zia di Santiago, secondo quanto riportano i media americani. Dopo un anno trascorso in servizio in Medioriente circa cinque anni fa, ha spiegato la donna, era tornato ed era stato ricoverato in Porto Rico per problemi mentali.