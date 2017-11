Usa, il gruppo editoriale Time potrebbe finire nelle mani dei Kock

Il gruppo editoriale Time (proprietario di uno dei più diffusi e autorevoli al mondo, e di altre prestigiose pubblicazioni come People, Fortune e Sports Illustrated) potrebbe finire nelle mani dei miliardari fratelli Caharles e David Kock, noti per il loro orientamento conservatore. I due, riporta il New York Times, avrebbero messo sul piatto un capitale di 500 milioni di dollari per sostenere l'offerta avanzata dalla Meredith Corporation.