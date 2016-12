Usa, il gesto eroico del poliziotto che commuove il mondo

Donald e Crystal Haward erano usciti la notte di Halloween per acquistare le ultime cose mancanti per festeggiare con i loro quattro bambini, rimasti a casa ad aspettarli. Ma la coppia non ha più fatto ritorno nell'abitazione: un terribile incidente d'auto se li è portati via. Nathan Bradley è il poliziotto incaricato di comunicare l'accaduto ai loro familiari: ad aprirgli la porta di casa sono i quattro bambini travestiti, in attesa di cominciare i festeggiamenti. Nathan lo sa e proprio per questo decide di prendersi cura dei quattro ragazzi e di portarli fuori per non rovinargli la festa.