Usa, il figlio autistico si stende sul suo cane: mamma scoppia in lacrime

E' in ginocchio, in lacrime, e con una mano cerca di soffocare i singhiozzi. Shanna Niehaus non può credere ai suoi occhi: davanti a lei c'è suo figlio Kainoa, 5 anni, affetto da autismo. Lei non può toccarlo, abbracciarlo, lavarlo, ma il bambino, arrivato dal Giappone al 4 Paws For Ability centre in Ohio, ha appoggiato la testa sulla pancia del labrador Tornado, che per due anni è stato addestrato dall'ente per poter interagire con lui. "Non ho mai assistito a un momento come questo", scrive Shanna su Facebook.