Usa, il 93enne ex presidente George Bush in terapia intensiva

L'ex presidente americano George H.W. Bush, 93 anni, è stato ricoverato in ospedale per un'infezione e sarebbe ora in terapia intensiva. A darne notizia è stato il portavoce della famiglia, secondo il quale Bush "risponde ai trattamenti e sta migliorando". Il ricovero arriva all'indomani dei funerali della moglie Barbara, morta la scorsa settimana.