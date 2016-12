Usa,il 53% no accoglienza siriani

Più della metà degli americani si dice a favore della chiusura del programma per accogliere i profughi siriani nel Paese. In base a un sondaggio di Bloomberg, il 53% crede che il governo non dovrebbe portare avanti il piano di Obama per accogliere 10mila siriani entro il 2016; il 28% si dice invece a favore, mentre l'11% sostiene che il programma dovrebbe riguardare solo i cristiani siriani.