Usa: identificata possibile struttura segreta nucleare in Nord Corea

Un istituto di sicurezza degli Stati Uniti avrebbe individuato in Corea del Nord una probabile struttura segreta, nelle prime fasi della costruzione, usata dal Paese nell'ambito del programma di arricchimento dell'uranio per la costruzione di armi nucleari. Il sito si troverebbe a una quarantina di chilometri dal complesso nucleare di Yongbyon e potrebbe contenere dalle 200 alle 300 centrifughe usate per arricchire l'uranio.