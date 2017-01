Usa, i "record" del governo Trump: maschi, bianchi e con laurea breve

L'esempio lampante è l'ultimo ministro scelto, il 69enne commentatore economico Larry Kudlow, futuro capo del Council of Economic Advisors, che ha ottenuto in storia il "Bachelor", l'equivalente della laurea breve in Italia. Kudlow è però in buona compagnia: Ben Carson, neurochirurgo, scelto per il ministero della Casa; il numero due Mike Pence; il guardasigilli Jeff Sessions e il ministro del Lavoro Andy Puzder hanno continuato a studiare dopo il college ma non nella famigerata Ivy leage, di cui fanno parte gli atenei più prestigiosi, e da cui sono stati scelti i ministri nelle amministrazioni precedenti.



Per fare un paragone l'attuale ministro dell'istruzione di Barack Obama, John King, laurea ad Harvard, master alla Columbia e una laurea in legge a Yale, verrà sostituito da Betsy DeVos, miliardaria con laurea breve in amministrazione economica al Calvin College del Michigan. Inoltre, se si volesse continuare a fare confronti si scoprirebbe che all'energia l'ex governatore del Texas Rick Perry continuerà l'opera di Ernest Monitz, dottorato di ricerca in fisica a Stanford e professore al Massachusetts Institute of Technology, che a sua volta era subentrato al premio Nobel Steven Chu.



Il gabinetto di Trump sembra essere sulla buona strada per aggiudicarsi anche un altro triste primato: quello della squadra di governo più bianca e maschile. Analizzando il futuro staff della Casa Bianca, sulle 18 scelte fatte fino ad ora, 14 sono ministri bianchi di cui 12 uomini. Se si guardano invece ai ministreri, per ora, è stato scelto solo un afroamericano, il neurochirurgo Ben Carson, e tre donne, figlie di immigrati indiani o taiwanesi. La Cnn riporta che un altro presidente americano aveva preso decisioni simili: George H.W. Bush nel 1989.