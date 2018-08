Usa, i genitori di Melania Trump diventano cittadini americani

I genitori della first lady Usa Melania Trump sono diventati cittadini americani. La coppia slovena, Viktor e Amalija Knavs, ha prestato giuramento a New York acquisendo quindi la cittadinanza degli Stati Uniti, stando ad un avvocato che li rappresenta. Una cerimonia rapida presso un ufficio federale a Manhattan per il 74enne Viktor e la moglie Amalija di un anno più giovane, i quali hanno vissuto fino ad ora negli Stati Uniti come residenti permanenti.