Usa, Houston paralizzata dalle alluvioni: 123mila senza corrente

Circa 123mila persone sono rimaste senza corrente elettrica a Houston, in Texas, a causa delle alluvioni che hanno colpito la città dopo le piogge torrenziali del fine settimana. Inoltre all'aeroporto internazionale George Bush di Houston, il quarto al mondo per numero di passeggeri, sono stati cancellati 537 voli e 145 hanno riportato ritardi. Le autorità hanno raccomandato ai cittadini di non uscire da casa.