Usa, Hinckley non sarà incriminato

02:01 - John Hinckley, l'uomo che sparò a Ronald Reagan, ferendo il suo portavoce, James Brady, non sarà incriminato di nuovo, per omicidio. Brady è morto la scorsa estate a 73 anni in seguito alla sparatoria avvenuta nel 1981, quando venne colpito alla testa e rimase invalido. La sua morte è stata definita un omicidio dalle autorità ma l'ufficio del procuratore ha però deciso di non incriminare Hinckley in seguito a una revisione della legge applicabile.