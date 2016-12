12 aprile 2015 Usa, Hillary Clinton ufficializza la sua candidatura per la corsa alla Casa Bianca L'ex Segretario di Stato tenterà nel 2016 di diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti Tweet google 0 Invia ad un amico

06:05 - Dopo le indiscrezioni e le voci, arriva la conferma ufficiale. Hillary Clinton correrà per la Casa Bianca nel 2016. L'ex Segretario di Stato ed ex First Lady ha annunciato infatti la sua candidatura: cercherà quindi di diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti.

Il primo annuncio ufficiale della candidatura è stato dato tramite una e-mail inviata dal suo consigliere John Podesta ai sostenitori e finanziatori della campagna di Hillary: "Volevo essere sicuro di essere il primo a dirvelo: è ufficiale, Hillary correrà per diventare presidente".



"Voglio essere il campione degli americani" - Subito dopo la Clinton ha postato in Rete un video-annuncio della candidatura: "Ogni giorno gli americani hanno bisogno di un campione, ed io voglio essere quel campione - dice nel messaggio video di 90 secondi l'ex Segretario di Stato -. Mi sto preparando a fare qualcosa. Correrò per diventare presidente". Poi un pensiero alle famiglie americane: "Quando le famiglie sono forti, l'America è forte. Quindi mi metto sulla strada per guadagnarmi il vostro voto perché è il vostro momento e spero che vi uniate a me in questo viaggio".



Campagna incentrata su famiglia, opportunità, diritti e minoranze - Lo slogan della sua campagna sarà proprio incentrato sull'America e sugli americani, con la classe media e le famiglie in cima alle priorità, insieme ai temi delle opportunità, dei diritti delle donne e delle minoranze, suoi cavalli di battaglia da sempre.



La Clinton si presenta all'insegna della continuità con Obama - Il focus sull'economia, con la promessa di una maggiore sicurezza economica per la classe media e l'aumento delle opportunità per le famiglie, ricorda la campagna di Obama per la rielezione nel 2012. Non è escluso che questa campagna possa essere vista proprio come all'insegna della continuità con il presidente Obama, l'ex rivale nelle primarie del 2008 , di cui Hillary è pronta a raccogliere l'eredità.



E con l'endorsement dello stesso presidente: "Sarebbe un presidente eccellente", ha detto Obama rispondendo a domande dei giornalisti, in margine al vertice di Panama. "E' stata una segretario di Stato straordinaria - ha continuato - è mia amica".



Lo "sprint" decisivo dopo essere diventata nonna - E' la corsa della vita per Hillary: ex first lady, senatore, Segretario di Stato. A 67 anni è anche nonna, un "passaggio" che, ha scritto, "invece di indurmi a rallentare, mi ha spronata ad accelerare". Lasciando intendere che proprio l'arrivo di Charlotte, la figlia di Chelsea Clinton nata nel settembre 2014, ha contribuito nella spinta per "scrivere" questa nuova pagina: "Diventare nonna mi ha fatto riflettere a fondo sulle responsabilità che tutti condividiamo per il mondo che ereditiamo e che un giorno consegneremo".



"Mi metto in marcia per guadagnare il vostro voto" - "Mi metto in marcia per guadagnare il vostro voto. Diretta in Iowa". E' questo il primo Tweet postato da Hillary Clinton dopo la diffusione del video in cui la ex Segretario di Stato ha annunciato la sua candidatura.