Usa, Hillary Clinton: "Non parteciperò a festa insulti di Trump"

"Non parteciperò alla festa degli insulti in cui Donald Trump sembra prosperare". Lo afferma Hillary Clinton nella prima intervista congiunta con il suo vice, Tim Kaine. "Può dire qualsiasi cosa su di me, è libero di usare il suo spazio e il suo tempo", sottolinea Hillary. "E' ridicolo, la maggior parte di noi ha finito con gli insulti a 11 anni", taglia corto Kaine.