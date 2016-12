Usa, Hillary Clinton: "Confusa da caso Fbi ma ora è alle spalle"

In vista del voto e dopo la chiusura del caso, Hillary Clinton parla per la prima volta delle indagini dell'Fbi. "L'intero processo mi ha un po' confuso - ha detto la candidata democratica alla Casa Bianca -. Il caso è ormai alle nostre spalle. Dobbiamo concentrarci ora su quello che è importante per il Paese". Sull'esito delle elezioni ha detto di essere superstiziosa e di "non volere sapere nulla di come sta andando il voto anticipato".