Usa, hacker legati a Isis postano lista di residenti Nyc da colpire

Un gruppo di hacker legati all'Isis ha postato online una lista di migliaia di residenti di New York invitando a colpirli. Secondo i media statunitensi, che citano fonti investigative, l'Fbi e la polizia di New York stanno contattando le persone interessate, anche se la minaccia non verrebbe ritenuta credibile. La lista comprende nomi, domicili e indirizzi email, anche se alcune informazioni sarebbero non aggiornate.