Usa, guerra in Afghanistan costa a contribuenti 45 mld dollari annui

La guerra in Afghanistan, la più lunga della storia statunitense, costa ai contribuenti americani 45 miliardi di dollari l'anno. La cifra comprende 5 miliardi per le forze afghane e 13 miliardi per le forze americane all'interno del Paese. Gran parte della somma rimanente copre i costi logistici. Dal 2010 al 2012, quando gli Usa schieravano 100mila soldati, gli americani pagavano oltre 100 miliardi di dollari l'anno.