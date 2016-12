Usa, governatore Virginia indagato per finanziamenti sospetti

Il governatore democratico della Virginia, Terry McAuliffe, è indagato per la sospetta violazione delle leggi federali in merito al finanziamento della campagna elettorale che lo ha portato all'elezione. Al vaglio degli investigatori anche il periodo in cui McAuliffe è stato membro della Clinton Global Initiative, una delle iniziative della Fondazione Clinton fondata dall'ex presidente Bill Clinton e da sua moglie Hillary.