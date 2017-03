Usa, giunta la tempesta di neve che rischia di paralizzare New York

E' arrivata nella notte "Stella", la terrificante bufera di neve che investirà la costa nord orientale degli Stati Uniti. Sono 84 milioni gli abitanti coinvolti in questa emergenza. I servizi meteo hanno messo in guardia soprattutto le città di Boston e New York dove sono attesi tra i 30 e i 60 cm di neve. Paralizzati i servizi pubblici e i trasporti. Disposta la chiusura di scuole e uffici. La tempesta arriverà anche a Washington DC.