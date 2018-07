Usa, Giuliani: legali Trump interrompono rapporti con Cohen

Donald Trump e i suoi legali "tagliano" i rapporti con Michael Cohen, l'ex avvocato personale del presidente americano. Lo afferma Rudolph Giuliani, uno dei legali di Trump, in un'intervista ad Abc. Le squadre legali di Trump e Cohen erano finora legate da un accordo per la condivisione di informazioni. "Ci siamo lamentati del fatto che Cohen ha violato il segreto professionale sia in privato sia in pubblico", ha spiegato Giuliani