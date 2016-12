Usa, Giuliani a convention: "Combattere estremisti islamici"

"Non ho paura di dire terrorismo islamico estremista. Voi sapete chi siete. Stiamo venendo a prendervi". E' questo il monito lanciato dall'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, dalla platea della convention repubblica di Cleveland. Giuliani ha rilanciato la necessità di "combattere senza paura il nostro nemico" tenendo però a precisare, per i media, che non si riferisce a tutto l'Islam.