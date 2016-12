Usa, giudice toglie a coppia gay la bimba adottata: "Meglio genitori etero"

16:31 - Un giudice dello Utah, negli Stati Uniti, ha disposto l'allontanamento di una bimba dalla coppia omosessuale che l'aveva adottata tre mesi fa. La piccola sarà affidata a genitori eterosessuali: "E' nel migliore interesse della bambina", ha spiegato il giudice minorile. Beckie Peirce e April Hoagland, sposate dall'ottobre del 2014, promettono battaglia contro la decisione.

Il giudice Scott Johansen avrebbe preso la decisione dopo che da una controversa ricerca è emerso come "un bimbo cresca meglio se affidato a una coppia eterosessuale".



"Il suo credo religioso si è imposto: da qui deriva la sentenza", dicono April e Beckie, che si sono sposate nell'ottobre scorso dopo il via libera della Corte Suprema statunitense. La coppia sta già crescendo altri due ragazzini, i figli di Beckie di 12 e 14 anni.



In campo anche Hillary Clinton - Anche la candidata alle Primarie dei Democratici, Hillary Clinton, è intervenuta sulla vicenda: "Essere buoni genitori non ha nulla a che vedere con l'orientamento sessuale - scrive su Twitter l'ex first lady ora in corsa per la Casa Bianca -. Lo dimostrano migliaia di famiglie".

Being a good parent has nothing to do with sexual orientation—thousands of families prove that. https://t.co/xQLh25RAYR

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 12 Novembre 2015