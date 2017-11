Usa, giudice ferma ancora Trump: no a blocco fondi città santuario

Nuova battuta d'arresto per Donald Trump nella sua battaglia per tagliare fondi alle "città santuario", quelle che non collaborano con gli uffici per il controllo dell'immigrazione. Un giudice di San Francisco, William Orrick, ha rigettato l'argomentazione dell'amministrazione secondo la quale l'ordine si applica solo a una somma di denaro piccola, e ha stabilito che il presidente non può imporre nuove condizioni sulle spese approvate dal Congresso.