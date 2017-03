Usa, giudice federale: "Trump ha l'autorità per imporre il bando"

Il presidente Donald Trump ha l'autorità per bloccare gli ingressi di stranieri negli Stati Uniti e i tribunali devono far riferimento al suo giudizio nella decisione su chi può entrare in America. E' quanto ha sottolineato il giudice federale Jay Bybee, secondo il quale i giudici non possono indagare sulle motivazioni del provvedimento emanato dal tycoon se quest'ultimo fornisce una "ragione legittima e in buona fede".