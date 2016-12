Usa, giudice e imputato: faccia a faccia tra ex compagni di scuola

Venir giudicati non è mai piacevole, se poi a farlo è un'ex compagna di scuola, con cui si sono condivisi tanti momenti di crescita e che ti ha sempre ritenuto "il migliore della classe", non resta che scoppiare a piangere. E questa è stata la reazione dell'imputato Arthur Booth, 49 anni, quando nel tribunale della contea di Miami-Dade, in Florida, si è ritrovato davanti l'ex compagna di classe, il giudice Mindy Glazer, in un processo per scasso, rapina, fuga e resistenza all'arresto.