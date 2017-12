Usa, giudice blocca lo stop di Trump alla contraccezione gratuita

Un giudice federale della Pennsylvania ha sospeso la decisione di Donald Trump di eliminare l'obbligo previsto dall'Obamacare sulla contraccezione gratis per le dipendenti, inserendola nella loro assicurazione sanitaria. Il giudice Wendy Beetlestone ha stabilito che lo stop dell'amministrazione Trump, annunciato in ottobre in nome della libertà religiosa e di coscienza, rischia di danneggiare migliaia di donne americane.