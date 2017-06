Usa,giro di vite sui visti d'ingresso: monitorati anche social media

L'amministrazione Trump ha dato il via a controlli più severi sulla concessione dei visti che richiedono anche informazioni sulla gestione dei social media degli ultimi 5 anni, informazioni biografiche risalenti agli ultimi 15 anni tra cui e-mail, numeri di telefono, indirizzi, lavori precedenti e attuali, dati sui viaggi effettuati. Il governo federale ha diffuso un nuovo questionario per chi fa domanda per visti in America da tutto il mondo.