Usa, giovani smarriti nel deserto si suicidano per non morir di sete

La dinamica - La coppia si era persa durante un'escursione all'interno del Joshua Tree National Park (California)lo scorso 28 luglio, quando la temperatura sfiorava i 40 gradi. Secondo il migliore amico del ragazzo, la gita era stata organizzata per festeggiare il compleanno di lei. I proprietari del bed and breakfast in cui alloggiavano, non vedendoli tornare, hanno lanciato l'allarme. Da quel momento è partita una grande mobilitazione dei soccorritori, che li hanno cercati per più di duemila ore, finché la scorsa settimana li hanno ritrovati.



Un omicidio-suicidio concordato per non morire di sete - Il padre di Joseph, che faceva parte della squadra che li ha avvistati, ha riferito che i due erano abbracciati. I corpi erano sotto un albero con degli indurimenti sulle gambe per coprirle dai raggi solari. Le autorità hanno raccolto le prove che dimostrano come i due abbiano terminato le scorte d'acqua razionato il cibo. Secondo l'ipotesi più accreditata, a questo punto per non morire di sete i due avrebbero deciso di suicidarsi. Joseph, che di mestiere faceva la guardia di sicurezza, avrebbe prima sparato a Rachel e poi avrebbe rivolto la propria pistola contro di sé. Le indagini sulla sua azione sono comunque tutt'ora in corso.



La dichiarazione dei familiari - "Non portiamo rancore verso Joseph o la sua famiglia", hanno fatto sapere i parenti della ragazza, che hanno porto le proprie condoglianze ai genitori di lui. "Ringraziamo Dio di poter offrire una degna sepoltura a Rachel".



Le parole degli inquirenti - "Finché non avremo alcuna prova che ci indichi il perché dello sparo, possiamo solo avanzare delle ipotesi - ha dichiarato la portavoce della polizia - Sapere che hanno razionato il cibo, finito l'acqua e che cercavano di ripararsi dal sole getta una luce diversa sulle circostanze evidentemente disperate".